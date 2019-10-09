

Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Tel Abyad'a kara harekatı başladı.

55 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti. Operasyonla ilgili ilk bilanço da açıklandı. Saat 16.00'dan bu yana 55 terör hedefi yerle bir edildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekâtına başladı." denildi.