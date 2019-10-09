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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 22:54

Son dakika: 'nda kara operasyonu başladı

Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar ’a kara harekatına başladı.


Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00'da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre 'a kara harekatı başladı.

55 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü / hedeflerini imha etti. Operasyonla ilgili ilk bilanço da açıklandı. Saat 16.00'dan bu yana 55 terör hedefi yerle bir edildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekâtına başladı." denildi.

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