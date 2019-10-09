Türkiye Suriye operasyonu son dakika haberleri için internette araştırmalar yapıyor. Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı sorusu en fazla sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye gözlerini Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Operasyonu'ndan gelecek haberlere çevrildi. Türk askeri birliklerinin sınırları geçerek zırhlı araçlarla beraber Cerablus'tan Münbiç'e doğru ilerlemeye başladığının bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı son dakika haberine göre, TSK'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Peki Fırat'ın doğusu neresi, operasyon nereye yapılacak ve Barış Pınarı Operasyonunda neler oluyor son durum ne detaylar haberimizde.

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