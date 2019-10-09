Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı için dualarla uğurlandı Fırat’ın doğusuna operasyon için geri sayım başlarken, sınır hattı hareketlendi. Komando birlikleri, bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar, “Vatan size minnettar’ tezahüratları eşliğinde askerleri yolcu etti. Teröristler ise panikledi. Brandaların arkasına gizlendi...



İktidar-muhalefet tek vücut olup Mehmetçiğin yanında yer aldı. 82 milyon, kahramanlarımızı cepheye uğurladı.



IŞIN KARACA: Isıracak köpek havlamaz!

DEMET AKALIN: Ülkemi, memleketimi seviyorum.

METİN ŞENTÜRK: 'yi tehdit etmek kimsenin harcı değildir.

YAVUZ SEÇKİN: Türk milleti ordusunun yanında...

ALİŞAN: Allah Mehmet çiğin yardımcısı olsun.





VATAN SİZE MİNNETTAR

Fırat'ın doğusuna operasyon için düğmeye basıldı. Geri sayım başladı. Sınır hatında dün sıcak saatler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı. Eller tetikte bekleyiş sürerken, terör örgütü PKK-YPG saklanacak delik aradı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında yer alan Resulayn'daki teröristler korkuya kapıldı. Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı ortaya çıktı. Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı. Köşeye sıkışan YPG/PKK'nın paravanı SDG, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı Beşşar Esed ile iş birliği arayışına girdiğini açıklandı.







TSK HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı, "







SONUNA KADAR SİZİNLEYİZ

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Akçakale'de vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ve "Sonuna kadar sizinleyiz" sloganları attı. Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.





13 KASIM'DA GÖRÜŞECEĞİZ

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeyinde 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını belirtti. Trump, Twitter'den Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tarihini de verdi: Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor."



PENTAGON: ÇEKİLDİK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, askerlerin çekildiğini açıkladı. Üst düzey yetkililer, "Suriye'nin kuzeyindeki birlikleri Türkiye'nin operasyon alanı dışına çıkardık" dedi.



O'PARA'SYON

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları hızlandı. Türkiye'de dolar kuru fırladı. Fakat tam 5 ay önce TV kanalında tuhaf anlar yaşanmıştı. Bloomberg kanalında yayınlanan bir programda ekonomist Şant Manukyan döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim'e yönelik yoğun bir ilgi olduğunu vurgulamıştı. Manukyan, "Ekim'in 8'ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu bilmiyorum" demişti. Ankara, PKK'lı hainlerin kökünü kazımak için düğmeye bastı. Komandolarımız Suriye sınırına dayandı. Teröristler, kaçacak delik aradı.İktidar-muhalefet tek vücut olup Mehmetçiğin yanında yer aldı. 82 milyon, kahramanlarımızı cepheye uğurladı.Isıracak köpek havlamaz!Ülkemi, memleketimi seviyorum. Türkiye 'yi tehdit etmek kimsenin harcı değildir.Türk milleti ordusunun yanında...Allah Mehmet çiğin yardımcısı olsun.doğusuna operasyon içindüğmeye basıldı. Geri sayımbaşladı. Sınır hatında dün sıcaksaatler yaşandı.Eller tetikte bekleyişsürerken, terör örgütü PKK-YPGsaklanacak delik aradı.Sınır hattındabulunanbazı evlerindamlarını ve camlarını brandalarlakapatan teröristlerin, ağaçlıkalanların çevresini de branda vebez parçalarıyla kapatarak mevzihazırladığı ortaya çıktı.Rasulayn kent merkezinden çıkanbazı kamyonların sınır hattınahafriyat getirip boşaltmaları dakameralara yansıdı.Köşeye sıkışan YPG/PKK'nınparavanı SDG, Fırat'ın doğusunaaskeri operasyon hazırlıklarınıtamamlayan Türkiye'ye karşıBeşşar Esed ile iş birliği arayışınagirdiğini açıklandı.Milli Savunma Bakanlığı, " TSK ; PKK/PYD- YPGSDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele veriyor. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" dedi.TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Akçakale'de vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ve "Sonuna kadar sizinleyiz" sloganları attı. Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeyinde 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını belirtti. Trump, Twitter'den Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tarihini de verdi: Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor."Savunma Bakanlığı Pentagon, askerlerin çekildiğini açıkladı. Üst düzey yetkililer, "Suriye'nin kuzeyindeki birlikleri Türkiye'nin operasyon alanı dışına çıkardık" dedi.doğusuna operasyonhazırlıkları hızlandı.Türkiye'de dolar kurufırladı. Fakat tam 5ay önce TV kanalındatuhaf anlar yaşanmıştı.Bloomberg kanalındayayınlanan bir programdaekonomist Şant Manukyan dövizüzerinden aylar öncesinden8 Ekim'e yönelik yoğun birilgi olduğunu vurgulamıştı.Manukyan, "Ekim'in 8'ine 150milyon dolarlık alma-satmatarafına opsiyon yazılmış. Neolduğunu bilmiyorum" demişti. TÜM MANŞETLER