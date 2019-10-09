Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı için dualarla uğurlandı

Ankara, PKK'lı hainlerin kökünü kazımak için düğmeye bastı. Komandolarımız Suriye sınırına dayandı. Teröristler, kaçacak delik aradı.
İktidar-muhalefet tek vücut olup Mehmetçiğin yanında yer aldı. 82 milyon, kahramanlarımızı cepheye uğurladı.
IŞIN KARACA: Isıracak köpek havlamaz!
DEMET AKALIN: Ülkemi, memleketimi seviyorum.
METİN ŞENTÜRK: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin harcı değildir.
YAVUZ SEÇKİN: Türk milleti ordusunun yanında...
ALİŞAN: Allah Mehmet çiğin yardımcısı olsun.
VATAN SİZE MİNNETTAR
Fırat'ın doğusuna operasyon için düğmeye basıldı. Geri sayım başladı. Sınır hatında dün sıcak saatler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı. Eller tetikte bekleyiş sürerken, terör örgütü PKK-YPG saklanacak delik aradı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında yer alan Resulayn'daki teröristler korkuya kapıldı. Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı ortaya çıktı. Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı. Köşeye sıkışan YPG/PKK'nın paravanı SDG, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı Beşşar Esed ile iş birliği arayışına girdiğini açıklandı.
TSK HAZIR
Milli Savunma Bakanlığı, "TSK; PKK/PYD- YPGSDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele veriyor. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" dedi.
SONUNA KADAR SİZİNLEYİZ
TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Akçakale'de vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ve "Sonuna kadar sizinleyiz" sloganları attı. Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.
13 KASIM'DA GÖRÜŞECEĞİZ
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeyinde 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını belirtti. Trump, Twitter'den Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tarihini de verdi: Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor."
PENTAGON: ÇEKİLDİK
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, askerlerin çekildiğini açıkladı. Üst düzey yetkililer, "Suriye'nin kuzeyindeki birlikleri Türkiye'nin operasyon alanı dışına çıkardık" dedi.
O'PARA'SYON
Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları hızlandı. Türkiye'de dolar kuru fırladı. Fakat tam 5 ay önce TV kanalında tuhaf anlar yaşanmıştı. Bloomberg kanalında yayınlanan bir programda ekonomist Şant Manukyan döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim'e yönelik yoğun bir ilgi olduğunu vurgulamıştı. Manukyan, "Ekim'in 8'ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu bilmiyorum" demişti.
İktidar-muhalefet tek vücut olup Mehmetçiğin yanında yer aldı. 82 milyon, kahramanlarımızı cepheye uğurladı.
IŞIN KARACA: Isıracak köpek havlamaz!
DEMET AKALIN: Ülkemi, memleketimi seviyorum.
METİN ŞENTÜRK: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin harcı değildir.
YAVUZ SEÇKİN: Türk milleti ordusunun yanında...
ALİŞAN: Allah Mehmet çiğin yardımcısı olsun.
VATAN SİZE MİNNETTAR
Fırat'ın doğusuna operasyon için düğmeye basıldı. Geri sayım başladı. Sınır hatında dün sıcak saatler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı. Eller tetikte bekleyiş sürerken, terör örgütü PKK-YPG saklanacak delik aradı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında yer alan Resulayn'daki teröristler korkuya kapıldı. Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı ortaya çıktı. Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı. Köşeye sıkışan YPG/PKK'nın paravanı SDG, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı Beşşar Esed ile iş birliği arayışına girdiğini açıklandı.
TSK HAZIR
Milli Savunma Bakanlığı, "TSK; PKK/PYD- YPGSDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele veriyor. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" dedi.
SONUNA KADAR SİZİNLEYİZ
TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Akçakale'de vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" ve "Sonuna kadar sizinleyiz" sloganları attı. Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.
13 KASIM'DA GÖRÜŞECEĞİZ
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeyinde 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını belirtti. Trump, Twitter'den Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmenin tarihini de verdi: Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor."
PENTAGON: ÇEKİLDİK
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, askerlerin çekildiğini açıkladı. Üst düzey yetkililer, "Suriye'nin kuzeyindeki birlikleri Türkiye'nin operasyon alanı dışına çıkardık" dedi.
O'PARA'SYON
Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları hızlandı. Türkiye'de dolar kuru fırladı. Fakat tam 5 ay önce TV kanalında tuhaf anlar yaşanmıştı. Bloomberg kanalında yayınlanan bir programda ekonomist Şant Manukyan döviz üzerinden aylar öncesinden 8 Ekim'e yönelik yoğun bir ilgi olduğunu vurgulamıştı. Manukyan, "Ekim'in 8'ine 150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazılmış. Ne olduğunu bilmiyorum" demişti.
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