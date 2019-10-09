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  • 09.10.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 11:37

Her konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu operasyon konusunda neden sessiz?

Yerel seçimlerle sadece ’ne Başkan olarak seçildiğini unutan ’li , her konuyla ilgili görüşlerini beyan ederken ’nin sınırlarını güvence alma kapsamında Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon ile ilgili açıklama yapmadı. Sosyal medya kullanıcıları bu ayrıntıya dikkat çekerek, İmamoğlu’na bu sessizliğin nedenini sordu.

Her konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu operasyon konusunda neden sessiz?

Türk Silahlı Kuvvetlerince ()Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra şimdi de Fırat'ın doğusuna yönelik harekata ilişkin gelişmeler gündeme oturdu.

Hemen hemen tüm siyasi partiler, siyasi kişiler, kuruluşlar düşüncelerini dile getirdi. Bütün adeta ABD Türkiye arasında tarihinin en büyük geriliminin doruğa çıktığı bu günlerde dikkat kesildi.

Ancak, söz konusu gezme olunce seçmenin düğününe gitmeyi bile es geçmeyecek dikkatte ve hemen hemen her konuda ilk önce fikir beyan etmeyi seven, "Elbetteki konuşacağız, elbetteki Türkiye'nin tüm sorunları hakkında fikir söyleyeceğiz" diyerek bu tavrını savunan 'li İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı İmamoğlu'nun günlerdir sesinin çıkmaması dikkat çekiyor.

Sosyal medyada takipçileri İmamoğlu'na bu sessizliği sordu.

İşte bazı mesajlar…

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