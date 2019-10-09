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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 02:21

Kirli oyunları deşifre oldu! Yalan fotoğraflarla böyle algı oyunu yaptılar... rejiminin yaptığı saldırıların fotoğraflarını paylaştılar

ile Fırat’ın doğusunda ki terör koridoruna vurulacak ölümcül darbe terör yandaşlarını tedirgin etti. Terör örgütü yandaşları üzerinden algı oyunu ve dezenformasyona başladı. rejiminin geçtiğimiz yıllarda yaptığı saldırıların fotoğraflarını paylaşarak “Türk su çocukları vuruyor” yalanına sarılan alçakların tezgahı ortaya çıkan fotoğraflarla deşifre oldu.

Terör yandaşları yalana sarıldı! Kirli oyunları deşifre oldu

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımızda kurulması planlanan terör koridoruna hançer saplayan Başkan Erdoğan'ın verdiği emir ile 'nı başlatarak terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmak için harekete geçti.. Terör örgütlerine bomba yağdıran Mehmetçik terör yandaşlarını da tedirgin etti.

TERÖR YANDAŞLARI YALANA SARILDI
Terör örgütü yandaşları üzerinden algı oyunu ve dezenformasyona başladı. rejiminin geçtiğimiz yıllarda yaptığı saldırıların fotoğraflarını paylaşarak "Türk su çocukları vuruyor" yalanına sarılan alçakların tezgahı ortaya çıkan fotoğraflarla deşifre oldu.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden attığı tweetler ve belirli etiketler oluşturarak yaydıkları yalan haberlerle destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

İşte terör yandaşlarının yaptıkları o kirli paylaşımlar ve fotoğrafların deşifresi..

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