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  • 10.10.2019 03:25
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 03:25

Birecik'e havan mermisi düştü: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermisinin 'nın Birecik ilçesine düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Birecik'e havan mermisi düştü!

Alınan bilgiye göre, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

2 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Terör örgütü / işgali altındaki bir bölgeden Birecik'in sınırındaki Eşme Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.

Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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