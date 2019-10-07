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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 18:45

Son dakika: 'dan Trump'ın kararına ilişkin ilk açıklama

Savunma Bakanı Mark Esper'in, hafta sonu ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile 'nin muhtemel operasyonuna karşın 'nin kuzeydoğusundan Amerikan askerlerini çekme kararı konusunda iletişim halinde olduğu bildirildi.

Pentagon: Belirli bölgedeki unsurlarımızı çektik

yetkilisi, Pentagon'un Trump'ın kararından haberdar olduğunu söyledi.

Yetkili, ", hafta sonu bu konuda, Genelkurmay Başkanı Milley, Bakan Pompeo, Büyükelçi O'brien ve Başkan ile irtibat halindeydi." dedi.

askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan yetkili, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik." ifadesini kullandı.

Yetkili, bu bölgenin, ABD ile 'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

"BU OPERASYONU DESTEKLEMİYORUZ"
Çekilecekleri alanların nereleri kapsayacağına ilişkin sorulara yanıt vermeyen yetkili, açılmasına ilişkin ise, şu aşamada bilgisi olmadığını belirtti.

"Bu operasyonu desteklemiyoruz." diyen yetkili, hava sahasının açılmamasına ilişkin bir belirti de görmediğini ifade etti.

Pentagon yetkilisi, "Bakan Esper, bu konudan etkilenen ortaklarımız ve Kongreyi bu konuda bilgilendirecek." dedi.

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