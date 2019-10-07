Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviyeler sürüyor.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Kentte konuşlanan komando birlikleri hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Suriye sınırına doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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