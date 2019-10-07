Suriye operasyonu öncesi ABD açıkladı! En çok tankı olan ülke bakın hangisi... Türkiye'nin kaç tankı var?
Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı, geri sayım sürüyor. TSK'ya ait Obüs ve tankların namluları Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda. Tüm dünyanın gözü bu noktaya çevrilmişken, ABD basını ülkelerin tank sayılarını açıkladı. Peki en çok tankı olan ülke hangisi? Türkiye'nin kaç tane tankı var? İşte ülkelerin tank sayıları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
07.10.2019 12:53
- Son Güncelleme: 07.10.2019 12:59
ABD Savunma Bakanı Joseph Dunford, NATO'nun son yıllarda Rusya karşısındaki askeri üstünlüğünü kaybettiğini ifade etmişti. Dunford, İttifak'ın savunma bakanlarının Rusya'nın askeri alanda bir rakip olduğunu kabul ettiğini, NATO'nun da onun karşısındaki avantajının tükenme seviyesine geldiğini kaydetmişti.
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