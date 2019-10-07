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Suriye operasyonu öncesi ABD açıkladı! En çok tankı olan ülke bakın hangisi... Türkiye'nin kaç tankı var?

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı, geri sayım sürüyor. TSK'ya ait Obüs ve tankların namluları Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda. Tüm dünyanın gözü bu noktaya çevrilmişken, ABD basını ülkelerin tank sayılarını açıkladı. Peki en çok tankı olan ülke hangisi? Türkiye'nin kaç tane tankı var? İşte ülkelerin tank sayıları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

07.10.2019 12:53 - Son Güncelleme: 07.10.2019 12:59
Suriye operasyonu öncesi ABD açıkladı! En çok tankı olan ülke bakın hangisi... Türkiye'nin kaç tankı var?

EN ÇOK TANK RUSYA'DA

ABD basını Rusya'nın dünyanın en çok zırhlı araca sahip olduğunu, elinde yaklaşık 22 bin muharebe tankı bulunduğunu yazdı.

Suriye operasyonu öncesi ABD açıkladı! En çok tankı olan ülke bakın hangisi... Türkiye'nin kaç tankı var?

Sputnik'in haberine göre; Rusya, dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkesi ve elinde yaklaşık 22 bin muharebe tankı bulunduruyor. NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ise bu sayı yalnızca 11 bin civarı…

Suriye operasyonu öncesi ABD açıkladı! En çok tankı olan ülke bakın hangisi... Türkiye'nin kaç tankı var?

NATO ÜYESİ EN ÇOK TANK SAHİBİ ÜLKE

ABD ve Kanada'nın sahip olduğu tank sayısı 18 bin olarak gösterilirken, NATO üyesi en çok tank sahibi olan ülke de 3 bin 200'le Türkiye.

Suriye operasyonu öncesi ABD açıkladı! En çok tankı olan ülke bakın hangisi... Türkiye'nin kaç tankı var?

ABD Savunma Bakanı Joseph Dunford, NATO'nun son yıllarda Rusya karşısındaki askeri üstünlüğünü kaybettiğini ifade etmişti. Dunford, İttifak'ın savunma bakanlarının Rusya'nın askeri alanda bir rakip olduğunu kabul ettiğini, NATO'nun da onun karşısındaki avantajının tükenme seviyesine geldiğini kaydetmişti.

Suriye operasyonu öncesi ABD açıkladı! En çok tankı olan ülke bakın hangisi... Türkiye'nin kaç tankı var?

Rus askeri uzman İgor Korotçenko ise Dunford'un sözlerinin ABD'nin askeri bütçesinin boşa harcandığını kanıtladığını belirtmişti.

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