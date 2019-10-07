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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 12:27

nde yeni düzenleme! Firmalar o fiyat sınırını aşamayacak!

Havayolu şirketlerinin kendi aralarında yürüttüğü görüşmelerde iç hat nde ın bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşılmaması kararı alındı.

Uçak biletlerinde yeni düzenleme! Firmalar o fiyat sınırını aşamayacak!

nin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, " belirlenmesi" konusunda düzenlemeye gidildi. , iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı.

450 LİRAYI GEÇEMEYECEK
Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin "bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan" 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yurt içi uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

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