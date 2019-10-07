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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 11:44

Son dakika: komisyonda!

Tüm Türkiyenin merakla beklediği , 'nda görüşülmeye başlandı. Toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.

Yargı Reformu komisyonda!

, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri ele alınıyor.

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