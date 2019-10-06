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  • 06.10.2019 08:25
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 08:25

CHP'li da heykel belediyeciliğine başladı!

Seçim çalışmalarından bu yana dilinden israfı düşürmeyen CHP’li belediyeler, halkın parasını hizmet yerine heykele harcıyor. CHP’li Başkanı , ve Genelkurmay kavşağına yeni bir Atatürk heykeli yapacağını söyledi.

CHP'li Mansur Yavaş da heykel belediyeciliğine başladı!

Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi M. Kemal'in Ankara hemşehriliği kabulü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki resepsiyonda konuşan Yavaş, tarafından nisan ayında ve Genelkurmay Başkanlığının yakınlarında yer alan kavşaktaki kol saati şeklindeki yapının kaldırıldığını anımsattı.

Bu noktaya M. Kemal heykeli yapılacağını açıklayan , şöyle konuştu:

"Maalesef 27 Aralık'a yetişmiyor ama ilk defa burada söylüyoruz. İnşallah 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışacağız. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemli bir heykelini oraya yapıyoruz. Hem TBMM'ye hem bakanlıkların olduğu yerde en güzel bu heykelin yakışacağını düşünüyoruz. İnşallah bunu orada sergileyeceğiz."

Milli günlerin bundan sonra çok daha görkemli kutlanacağını da ifade eden Yavaş, ortak değerleri, başkenti, Ankara'da yaşayan ve M. Kemal'i seven herkesi Ankaralı olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Hep birlikte ile birlikte hemşehriliği tatmak ve yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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