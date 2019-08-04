Cep Herkülü lakabıyla gönüllerde taht kuran milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun heykeli, memleketi Mestanlı'da açıldı. "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin yapımcısı Mustafa Uslu, açılışta bir konuşma yaptı: "Film için canla başla çalışıyoruz. Naim; Türkiye'ye sadece şampiyonluklar, rekorlar ve olimpiyat madalyaları getirmedi... 1986 yılında; 350 bin tane pırlanta gibi soydaşımızla bizi buluşturdu, ülkemize renk kattı...
Hayat Van Eck, milli sporcunun gençliğini canlandırıyor. Törene, efsane sporcunun hayatını çeken film ekibi katıldı.
Hayat Van Eck, milli sporcunun gençliğini canlandırıyor. Törene, efsane sporcunun hayatını çeken film ekibi katıldı.
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