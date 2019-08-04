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Efsane olmuş! ’nün heykelini diktiler

Efsane olmus!
Cep Herkülü lakabıyla gönüllerde taht kuran milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun heykeli, memleketi Mestanlı'da açıldı. ": Naim Süleymanoğlu" filminin yapımcısı Mustafa Uslu, açılışta bir konuşma yaptı: "Film için canla başla çalışıyoruz. Naim; Türkiye'ye sadece şampiyonluklar, rekorlar ve olimpiyat madalyaları getirmedi... 1986 yılında; 350 bin tane pırlanta gibi soydaşımızla bizi buluşturdu, ülkemize renk kattı...



Hayat Van Eck, milli sporcunun gençliğini canlandırıyor. Törene, efsane sporcunun hayatını çeken film ekibi katıldı.

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