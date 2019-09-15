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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 17:35

'de 7 ilçede su yok, 'li başkan heykel derdinde

ilçelerinde her geçen gün artan susuzluk krizi bu kez de Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla'da baş gösterdi. belediyeciliğinden şikayetçi olan vatandaşlar susuzluktan dolayı isyan ederken, tepkilere aldırış etmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ise kentte başlayacak heykel çalıştayı için mesaj yayınladı.

CHP hizmet yerine yine heykeli seçti!

liler, sıcak havalarda yeniden susuz kaldı. Yaz boyunca aralıklarla devam eden bu su kesintileri, vatandaşları bıktırdı.

7 İLÇEDE SU YOK
Bayraklı, Bornova, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla olmak üzere toplam 7 ilçede, evlere yaklaşık 10 saat su verilemedi. Pazar günü susuz kalan vatandaşlar, yönetimindeki 'ne tepkilerini, sosyal medya hesapları üzerinden gösterdi.

İZMİR'DE HEYKEL ÇALIŞTAYI
Tepkilere aldırış etmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ise kentte başlayacak heykel çalıştayı için mesaj yayınladı.

Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Heykel Çalıştayı İnciraltı'nda başlıyor. Sanatçı arkadaşlarımız 30 gün boyunca orada çalışacak. Bir sanat eseri nasıl ortaya çıkıyor gidip görebileceğiz. Ortaya çıkacak eserleri daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.


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