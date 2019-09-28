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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 22:00

heykel belediyeciliğinden sonra poster belediyeciliğine başladı

Hizmet yerine heykel yapmayı tercih eden ’li belediyeler heykelden sonra poster belediyeciliğine başladı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen İzmir ’daki zeybek oynayan Atatürk heykelinin ardından 31 Mart'ta CHP'ye geçen 'de de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı.

Seçim zamanı oy almak için yaptıkları çeşitli vaatlerin ardından göreve gelir gelmez yaptıkları tek icraat heykel dikmek olan 'li belediyeler, icraatlerine bu sefer poster yapmayı da ekledi.

ZEYBEK OYNAYAN ATATÜRK HEYKELİ
İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği '7. Uluslararası Heykel Çalıştayı'yla heykel belediyeciliğine tam gaz devam eden CHP'li belediyeler 'da ortaya çıkan 'Zeybek oynayan Atatürk' heykeliyle de gündeme gelmişti.

HEYKELDEN SONRA POSTER
31 Mart'ta CHP'ye geçen 'de de şehir girişine dev bir Atatürk posteri yaptırıldı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine posteri astırıldı.

İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından yapıldığı öğrenilen Atatürk posteri sosyal medyada bazı kullanıcılar posteri paylaşırken bazı kullanıcılar da 'Heykel, poster yerine hizmet yapılmalı' diyerek eleştiride bulundu.

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