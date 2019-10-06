İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

TEM otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza da 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar Geliyor...
TEM otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza da 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar Geliyor...
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