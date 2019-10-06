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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 08:07

'da feci ! Çok sayıda yaralı var!

'da otoyolunda meydana gelen trafik sında bariyerlere çarpan otobüs yan yattı. Feci kazada 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

otoyolu istoç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyerlere çarparak yan yattı. da 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar Geliyor...

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