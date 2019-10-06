PKK'lı isimlerden flaş itiraf: Kürdistan planı 2009'da uygulamaya konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK-PYD yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan şüpheli ve tanıklar verdikleri ifadeler ile terör örgütünün Suriye'deki yapılanmasında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili önemli ipuçları verdi. Şüphelilerden Ercan Y. örgütün 2009 yılı Temmuz ayında örgüt liderlerinden Duran Kalkan'ın Suriye'deki faaliyetlerle ilgili 30-35 örgüt mensubunun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Söz konusu toplantıda PYD'nin faaliyet alanlarının saha yapılanması kapsamında alınması ve bu sahalar içerisinde eyaletler oluşturulmasını kararlaştırıldığını aktararak, 'Suriye'de 4 eyalet oluşturulmasını kararlaştırdılar' ifadelerini kullandı.

KARAR 2013'TE ALINMIŞ

Şüphelilerden Zelal T. İse PKK'nın Suriye'de PYD'yi kurarak PKK'nın talimatlarını Suriye'de bire bir uyguladığına dikkat çekti. PYD'nin şu andaki amacının Irak'taki yapılanmaya benzer Kürtlere özel statü sağlayacak bir yapı oluşturmak olduğunu aktaran Zelal T. 'Esed rejimi sonrası bölgede Bağımsız Kürdistan kurma hayalleri bulunuyor. Ayrıca PKK'nın Suriye topraklarında konuşlanacağıyla ilgili karar 2013 yılında alınmıştı' dedi.

AMAÇ KAOS ORTAMI

Şüphelilerden Yılmaz K. ise örgütün son süreçteki eylem planlarının ipuçlarını ifadesinde paylaştı. Örgütün son süreçte yaptığı toplantılarda bölgede özerk bir Kürdistan kurulması için destek verilmesinin konuşulduğunu söyleyen Yılmaz K. ifadesine şöyle devam etti: " Bu bölgenin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile birleşip Türkiye'de kaos ortamı oluşturacaklar, ilerleyen aşamada ise Türkiye'den de toprak parçası almayı amaçlıyorlar. Bu kapsamda kırsala katılımları arttırmaya çalışıyorlar. PYD'ye yapılan yardımların özellikle Gare alanında bölgeye aktarıldı. YPG'nin ise PYD'nin askeri kanadıdır."

'GARE'DE ASKERİ EĞİTİM VERİYORLAR'

Şüphelilerden Ahmet B. İfadesinde şunları söyledi: "YPG'nin Gare bölgesinde bir kamp bulunmakta. Katılım ve aktarımlar bu bölgeden sağlanıyor. YPG yapılanmasında bir tabur 40- 50 kişiden oluşmakta. Bir bölük 20 kişi 1 takım ise 11 kişi. 1 tim ise 4-5 kişiden oluşuyor. Askeri ve ideolojik olmak üzere iki temel eğitim alınıyor. Askeri eğitimlerde; bomba eğitimi, kalaşnikof, bixi, kanas, RPG 7 roketatar gibi silahlar kullanılıp bakımı ve atış eğitimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca bir silahlı eylemin nasıl yapıldığı, sızma, pusu faaliyetleri ele alınıyor. "

TALİMATLAR KANDİL'DEN GELDİ

Savcılık ifade ve dosya kapsamında yaptığı değerlendirmeye göre PYD, PKK-KCK terör örgütünün parça örgütlenmesi olan KCK- Rojava yapılanması bünyesinde siyasi parti olarak faaliyet yürütüyor. PYD, PKK-KCK'nın Kandil merkezli kongre, konferans, genel kurul toplantısı ve diğer toplantılara doğrudan katılım sağlıyor. PYD, KCK'nın üst yönetiminin talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Faaliyetleri ile ilgili ise örgüte raporlar sunuluyor.

PYD YPG'Yİ YÖNLENDİRİYOR

PYD'nin amacı sözde demokratik özerklik stratejisinin hayata geçirilmesi olarak görülüyor. Örgütün dört parçada oluşturmayı hedeflediği sözde demokratik konfederalizmin hedefine bağlı olarak hareket ediyor. PYD, 2011 sonrası Suriye'de yaşanan iç savaşa bağlı olarak teşkil eden örgütsel bağlantısı bulunan YPG'yi siyasal alanda atılacak adımlar konusunda yönlendiriyor.

MÜSLİM VE ASYA AYŞE ABDULLAH YÖNETİYOR

PYD eş başkanı Salih Müslüm KCK Yürütme konseyi üyesi ve halen PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Bahoz Erdal'ın güdümünde hareket ediyor. PYD yapılanması eşbaşkanlık sistemi ile yönetilirken, yapılanmanın başında ise eşbaşkan sıfatı ile Ebu Velat kod isimli Salih Müslim ve Dilan Rihan Muhammed kod isimli Asya Ayşe Abdullah bulunuyor. PYD'nin ayrıca Irak, Avrupa ve Lübnan'da da yapılanması bulunuyor. (Sabah)