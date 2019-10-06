Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.10.2019 13:33
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 14:11

maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Büyükelçiliği'nin firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli hakkındaki paylaşımını beğenmesi büyük tepkiye yol açtı. , ABD Maslahatgüzarını çağırdı.

ABD maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 'na çağrıldı. Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya beğenisi hakkında izahatta bulunulması istendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği'nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, Genel Başkanı 'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı'na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri