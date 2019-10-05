ABD Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden skandal bir olaya imza attı.

ABD Büyükelçiliği'nin onaylı Twitter hesabı tarafından,15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanlarından olan kapatılan Bugün Gazetesi eski yazarı Ergün Babahan'ın paylaştığı tweet beğenildi.

Firari FETÖ'cü Babahan attığı tweette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

İşte Bahçeli'nin sağlık durumu üzerinden manipülatif söylemde bulunan FETÖ militanının yaptığı o skandal paylaşım:

İLK SKANDALLARI DEĞİL!

Gezi Parkı Olayları ile Türkiye'nin karıştırılmak istendiği dönemde de ABD tarafından skandal bir olaya imza atılmıştı. ABD Konsolosluğu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden Gezicilerin kullandığı Twitter hesabının paylaşımı ReTweet edilmişti

Gezicilerin barınma noktası haline gelen Divan Otel ile ilgili atılan, "Divan Otel 5 Yıldızlı değil, artık Ay Yıldızlı bir oteldir! Helal sana Ali Koç" yazan @GeziParkii isimli twitter hesabını ReTweet eden Amerika'nın İstanbul Konsolosluğu'nun resmi twitter hesabı da Ali Koç'a ve Divan Otel'e destek vermişti.

'ERDOĞAN'A DÜŞMANLIK TOPLANITISI'NA KATILMIŞTI

Azılı FETÖ militanı Babahan, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış" adı verilen konferansa katılmıştı. Konferansın ana teması 'Erdoğan düşmanlığı' olmuş ve atılımcıların çoğunluğu konuşmasında Erdoğan'a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yapmıştı. Konferansa Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Ferhat Tunç, CHP'li Ali Şeker ve Saadet Partili Cihangir İslam gibi isimler katılmıştı.

MHP'DEN TEPKİ GELDİ

Skandan olaya MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Büyükataman yaptığı paylaşımda,

"1- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi.

2- 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor.

3- Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçirmiş, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekilmişti. Sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumu üzerinden yalan haber yayanlara ise Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir." İfadeleriyle yanıt vermişti.