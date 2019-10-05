ABD Büyükelçiliği'nin FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Bahçeli’yi hedef alan tweetini beğenmesine MHP'den sert tepki!
FETÖ'nün azılı militanlarından firari Ergun Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde attığı skandal tweet ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı tarafından beğenildi. ABD Büyükelçiliği'nin bu skandal hareketine MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kim kimin arkasında, biz zaten biliyoruz. Bilumum FETÖ militanları ve onlara destek veren cümle Amerikan yönetimi, avucunuzu yalarsınız! MHP Lideri Devlet Bahçeli'siz bir siyaset hayali kuruyorsunuz ya, daha çok beklersiniz!" ifadelerini kullandı.
05.10.2019 22:59
- Son Güncelleme: 05.10.2019 23:17
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