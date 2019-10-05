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  • 05.10.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 12:13

'den 3 ile sağanak yağış uyarısı! 5-6 Ekim Meteoroloji son hava durumu raporu

Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji, pazar gecesi itibarıyla Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. Öte yandan, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece azalacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı!

Meteroloji hava durumu raporunu yayınladı. Son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın kıyı kesimi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul'da cumartesi ve pazar günü sağanak yağış görülüyor. Cumartesi günü hava sıcaklıkları en düşük 19, en yüksek 22 derece olacak. Pazar günü ise en düşük 16, en yüksek 20 derece olacak. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

METEOROLOJİ'DEN 3 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgar, akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 - 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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