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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 07:40

Büyük skandal! ’cü hainler ve 'li senatörlerle görüştü

'cü ve , Kongre binasında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İki FETÖ'cü ziyarete ilişkin fotoğrafları dan yayınladılar.

Büyük skandal! FETÖ’cü hainler ABD kongresinde

elebaşına en yakın isimlerden olan Çınar ve geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşının yediği hurmalardan kalanları kendisine gönderilmesini istediği FETÖ'cü basketbolcu , kongresine giderek bir dizi görüşme yaptı.


Senatörler ve kongre üyeleri ile görüşen iki FETÖ'cü ziyarete ilişkin fotoğrafları hesaplarından yayınladı.


ABD'Lİ SENATÖR, FETÖ'CÜ KANTER İÇİN KANADA'YA YALVARDI
Kanada'daki NBA finallerinde Toronto Raptors ile karşılaşma ihtimali olan Portland Trail Blazers'ın oyuncusu FETÖ'cü Enes Kanter için ABD'nin Oregon Senatörü Ron Wyden devreye girdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya bir mektup gönderdi.

"NBA finallerinde Kanter'in Kanada'ya güvenle gidip gelebilmesi için garanti istiyorum" dedi. Kanter'in bir NBA maçı için Mart 2019'da da Kanada'ya gidemediğini hatırlatan senatör Wyden, "Eğer Portland Trail Blazers takımı NBA finallerine ulaşabilirse, Enes Kanter ABD dışına seyahat etme noktasında yeniden güvenlik endişelerini değerlendirmek zorunda kalacaktır" dedi. Türk pasaportu iptal edilen ve ABD pasaportu olmayan Kanter için Başbakan Trudeau'nun cevabı merakla bekleniyor. Wyden'ın sözcüsü Hank Stern, Kanter'in Kanada'ya gitmesi durumunda ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu tarafından çıkarılan bir belgeyle bu ülkeye seyahat edebileceğini söyledi. ABD'ye ise yeşil kart ile dönebileceğini ifade etti.

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