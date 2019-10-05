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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 12:37

Son dakika: Tunceli'de kırmızı ve gri listede aranan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan ile gri listede aranan olduğu tespit edildi.

PKK'ya şok! Listeye iki çizik daha!

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Erzurum eyalet komutanı olan aynı zamanda HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Çiçek' kod adlı ile 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Dilgej' kod adlı oldukları belirlendi.





22 ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞLAR
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi.

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