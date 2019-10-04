Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk 100 günü geride bırakırken skandalları ile gündemden düşmedi. Geçtiğimiz günlerde Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk vatandaşları isyan ettirmişti. Bugün, akşam saatlerinde Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında da aynı manzaraların oluşması İstanbul lu'yu kara kara düşündürdü...Zincirlikuyu metrobüsİstanbul'da tatilin bitmesi ve okulun açılması ile birlikte metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi. Akşam saatlerinde Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durağında Altunizade metrobüs durağına benzer görüntüler vardı. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB 'nin metrobüsteki yoğunluğa bir türlü çözüm bulamaması tepkileri de beraberinde getirdi.Vatandaşlar, "Bu metrobüs işini beceremediniz, önceden bu sorunlar bu kadar olmuyordu" şeklinde tepki gösterdi.

Cevizlibağ metrobüs durağında akşam saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşların kamerasına yansıdı.Bir sosyal medya kullanıcısı yarım saattir durakta metrobüs beklediklerini belirterek "An itibariyle Cevizlibağ Metrobüs durağı... Bir bu kadar insan da üst geçitte var. Altunizade'yi kınarken başımıza geldi" şeklinde isyan etti.CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, "Bu şehirde insanlar daha çok mutlu olacak. Bir arkadaşım bana mesaj attı, metrobüste insanlar birbirine yer vermeye başladı" sözlerinin ardından metrobüste oluşan yoğunluk ve ortaya çıkan bu görüntü İmamoğlu'nun metrobüs şovunu gözler önüne serdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, " Seçimden önce millete şirin görünmek için Metrobüs şovunu, tekrar bekliyoruz İstanbul ŞEYSİ..." diyerek tepkisini gösterdi.

İlk 100 gününde skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu ve sorunları bir türlü çözemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüse kalıcı bir çözüm getirip getiremeyeceği merak konusu...



METROBÜS KRİZİ DEVAM EDERKEN FRANSA'YA GİTTİ

İstanbul'da metrobüs çilesi, bitmek bilmedi. Son bir haftadır Çekmeköy metro yolcularının da katılımıyla Altunizade'deki yolcu yoğunluğu giderilemedi. Bu soruna çözüm bulunmadan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'ya gitmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.



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