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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:42

Son dakika: 'ta 'ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta PKK'ya darbe! Bakanlık duyurdu

Bakanlığı, 'ın İdil ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak İdil kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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