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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 14:55

'da 'ya darbe! Turuncu kategoride aranan etkisiz hale getirtildi!

Son dakika haberine göre 'ın Kulp ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan olduğu belirlendi.

PKK'ya şok! O isim etkisiz hale getirildi

'ın Kulp ilçesi kırsalında 'da yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Temmuz'da Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.

600 BİN LİRA ÖDÜLLE TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı" Meryem Aksu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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