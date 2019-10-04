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  • 04.10.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 22:10

'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu

'ın Antakya ilçesinde, nün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

Hatay'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Olay, akşam saatlerinde sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
'ndan yapılan açıklamada, "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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