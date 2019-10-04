Olay, akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.