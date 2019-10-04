Devlet Bahçeli'ye son dakika ne oldu, hastalığı nedir? Devlet Bahçeli kaç yaşında? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hastaneye gitmesi son dakika bilgisi olarak gelmişti. Peki Devlet Bahçeli hasta mı? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia ederek manipülatif söylemler içerisinde bulunanlara bir yanıt da MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'dan geldi. Ersoy "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sıhhatinden siyaset umanlar, fıkradaki eşek gibidirler" şeklinde açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli 1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ