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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 14:41

'li 'yı öven 'li 'ya destek verdi

Bir etkinlikte skandal ifadeler kullanan ’li , hükümeti kast ederek “ bölgede güvenliği sağlayınca IŞİD’lilerle yan yana duranların yüzü değişti” dedi. Bu sözlere hiçbir tepki göstermeyen İl Başkanı sonra da kürsüye gelip atanan HDP'li belediye başkanları ile işbirliği mesajı verdi.

PKK'yı öven HDP'li eski başkana destek verdi!

Tabip Odası'nda düzenlenen Seçme, Seçilme Hakkına, Seçmen İradesine Saygı konulu panelde, terör soruşturması kapsamında görevden alınarak yerine atanan 'li ve İstanbul İl Başkanı buluştu.

"Beni ben olarak kabullendiğin zaman, yan yana durabiliriz, zorlukları alt edebiliriz. 31 Mart'ta bunu gösterdik. Birilerine yetmemiş olacak ki 23 Haziran'da da silleyi yediler" diyerek Kaftancıoğlu'na atıfta bulunan HDP'li Mızraklı, terör örgütü / ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA ÖVGÜ
"Şimdi Suriye'ye bakın. Sınırda IŞİD'lilerle yan yana duranları, gülümseyenleri. Ne zaman PYD bölgenin güvenliğini sağladı, yüzleri değişti. Bir olursak bu zulmü bitirecek kapasitemiz var. Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız"

KAFTANCIOĞLU İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
HDP'li Mızraklı'nın terör örgütünü öven sözleri karşısında hiçbir tepki göstermeyen CHP'li Kaftancoğlu daha sonra bir konuşma yaptı. Kaftancıoğlu konuşmasında iki parti arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Kaftancıoğlu, "Zalimlerin en zor dönemleri biraz geri attıkları dönemlerdir. Zulümlerinin en çok arttığı dönemler ise sonlarının yaklaştığı dönemlerdir. Diyarbakır, Van, Mardin'e yapılanlar zulümdür" diye konuştu.

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ahmet can deniz ahmet can deniz

bunlardan zaten ne beklenirki ekmek yedikleri yere..... yaparlar

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cevapla 04.10.2019 14:47
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