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  • 04.10.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 14:29

Emine Erdoğan'dan '' paylaşımı

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan 4 Ekim dolayısı ile hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "#4EkimHayvanlarıKorumaGünü" etiketiyle paylaşımda bulundu.

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