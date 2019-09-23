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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 20:31

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Başkan , Genel Başkanı ’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.  Erdoğan, görüşmede, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

Başkan , Genel Başkanı 'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

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