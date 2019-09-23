Bugün gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye gitti. Sosyal medya tarafında çok sayıda haber ve iddia kafaları karıştırmıştı. Bu bağlamda Devlet Bahçeli'nin sağlının kötü olduğu yolundaki iddialara MHP'den açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre 71 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Devlet Bahçeli'nin tansiyon ve şeker için rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi. MHP liderinin sağlık durumunu öğrenmek için çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilinin ise hastaneye geldiği belirtildi. Peki Devlet Bahçeli son dakika hasta mı? Devlet Bahçeli kimdir kaç yaşında, hastalığı nedir?

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