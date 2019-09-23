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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 15:49

kaç yaşında, ? ?

lideri hastane bulunuyor. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır" açıklaması yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı da hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. ? kaç yaşında, ?

Devlet Bahçeli son dakika hasta mı?

Bugün gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye gitti. Sosyal medya tarafında çok sayıda haber ve iddia kafaları karıştırmıştı. Bu bağlamda Devlet Bahçeli'nin sağlının kötü olduğu yolundaki iddialara MHP'den açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre 71 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Devlet Bahçeli'nin tansiyon ve şeker için rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi. MHP liderinin sağlık durumunu öğrenmek için çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilinin ise hastaneye geldiği belirtildi. Peki Devlet Bahçeli son dakika hasta mı? Devlet Bahçeli kimdir kaç yaşında, hastalığı nedir?

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