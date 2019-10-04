İl Jandarma Komutanlığı'nın, Amanoslar bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde arama tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda, toprağa gömülü M-16 piyade tüfeği, dürbünlü Kanas keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 38 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adet RPG-7 mühimmatı, 12 EYP düzeneği, 10 adet M-14 mayın, 8 el bombası, 13 telsiz, mavzer, gece görüş el dürbünü, 32 elektrikli fünye, 15 kilo patlayıcı madde, silah üstü dürbün, el dürbünü, 1080 adet 5.45 mm çapında mermi, 880 adet 7.62 mm çapında mermi, 443 Bixi makineli tüfek mermisi, 60 Zagros keskin nişancı tüfeği mermisi, 1980 metre kablo, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 not defteri, 5 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 leşker kıyafeti, 30 av tüfeği fişeği, avcı yeleği, 3 kütüklük, 2 harbi, tabanca kılıfı, EYP düzeneklerinin kullanma talimatı yazılı 4 kağıt ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

YERİNDE İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.