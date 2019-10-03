Son dakika haberine göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.