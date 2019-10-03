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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 18:35

Son dakika: kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerinde 'ya ağır darbe

Son dakika haberine göre, ile koordineli olarak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

PKK'ya 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre, ile koordineli olarak 'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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