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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 17:58

Son dakika: İbrahim Kalın ABD ile telefonda görüştü

Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın, 'nin, adımlarının hızlandırılması kararlılığını vurguladı.

Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge görüşmesi!

Kalın, ABD O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede gündemdeki ikili konuların yanısıra, ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, 'deki gelişmeler, Suriye'nin kuzeyinde 'nin tesisi, terörle mücadele ve 'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve / terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentilerin aktarıldığı görüşmede, 'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulandı.

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