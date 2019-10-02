Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.10.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 15:50

duyurdu: 'de 'ya ağır darbe

Son dakika haberine göre 'ndan gelen açıklamada 'e düzenlenen hava harekatında 'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik lara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

Avaşin'de PKK'ya ağır darbe

'ndan gelen açıklamada 'e düzenlenen hava harekatında 'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: Avaşin'de PKK'ya ağır darbe
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri