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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 17:28

Bakanlık duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı!

, geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini duyuran ’un operasyonunu duyurduğu ülkelerdeki alacaklı olan işletmelere yönelik hazırlanan destek paketinin başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı!

ile ilgili hazırlanan destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığını duyurdu.

BUGÜN BAŞLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı. Bakanlığımız, Thomas Cook'un operasyonunu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerine yönelik hazırlanan destek paketi başvurularını almaya başladı." denildi.

THOMAS COOK İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI!
Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook resmen iflas ettiğini açıklamıştı. 1841'den beri hizmet veren İngiliz firmayla anlaşarak şu anda tatilde olan sayısının 43 bini 'de olmak üzere 600 bin olduğu belirtilmişti. Şirketin batışıyla, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde tatilde olan İngiliz vatandaşları panik yaşamıştı. Özellikle İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'de tatil yapan turistler Thomas Cook yetkililerine ulaşmaya çalışmıştı.

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