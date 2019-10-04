Bakanlık duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Thomas Cook ile ilgili hazırlanan kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığını duyurdu.

BUGÜN BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı. Bakanlığımız, Thomas Cook'un operasyonunu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerine yönelik hazırlanan destek paketi başvurularını almaya başladı." denildi.

THOMAS COOK İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI!

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook resmen iflas ettiğini açıklamıştı. 1841'den beri hizmet veren İngiliz firmayla anlaşarak şu anda tatilde olan turist sayısının 43 bini Türkiye'de olmak üzere 600 bin olduğu belirtilmişti. Şirketin batışıyla, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde tatilde olan İngiliz vatandaşları panik yaşamıştı. Özellikle İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'de tatil yapan turistler Thomas Cook yetkililerine ulaşmaya çalışmıştı.