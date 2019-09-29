Son dakika: EYT yasası ile ilgili güzel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Meclis'in açılmasına az bir süre kaldı ve Meclis açılır açılmaz EYT yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Son açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'dan gelmişti. Duman yaptığı açıklamada, EYT konusunda 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 30 Eylül EYT ile ilgili son haberler...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ