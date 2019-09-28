Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.09.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 10:34

EYT'lilere müjdeli haber geldi! EYT'de 3 teklif Meclis'te! ? 28 Eylül

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşaıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Güven, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? ? İşte ile ilgili son haberler...

EYT yasası ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda "Araştırılsın" talimatını vermesinin ardından EYT yasasını bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Güven'den geldi. Güven yaptığı açıklamada, EYT konusunda 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 28 EYlül EYT ile ilgili son haberler...

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.

EYT ile ilgili son gelişmeler için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEYT'lilere müjdeli haber geldi! EYT'de 3 teklif Meclis'te! EYT yasası ne zaman çıkacak? 28 Eylül EYT son durum
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri