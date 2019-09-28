EYT yasası ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda "Araştırılsın" talimatını vermesinin ardından EYT yasasını bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Güven'den geldi. Güven yaptığı açıklamada, EYT konusunda 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 28 EYlül EYT ile ilgili son haberler...

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.