EYT konusunda son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li vatandaşlar yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Güven, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini açıkladı. Üç yöntemini ilk maddesi kadın ve erkeklerin yaş şartı olacak. İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak ve çalışma hizmeti ile çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecek. Üçüncü yöntem ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5000 bin gün çalışmayla diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT konusunda 3 yöntem nedir? İşte 27 Eylül EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.