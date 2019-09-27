27 Eylül İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İstanbul'da artçı depremler devam ediyor. İstanbul'da saat 23.20 sularında bir deprem daha meydana geldi. 23.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak açıklanırken şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğu bilinmekte. İstanbul'da fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor.