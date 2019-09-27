Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.09.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 09:04

27 Eylül İstanbul'da bugün oldu mu? kaç? ,

27 Eylül İstanbul'da bugün oldu mu? İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dün 5.8 şiddetindeki deprem nedeniyle büyük panik yaşamıştı. Büyük depremin ardından artçıları gün boyunca devam etti. Son olarak AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.20'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar.

27 Eylül İstanbul'da bugün deprem oldu mu?

27 Eylül İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İstanbul'da artçı depremler devam ediyor. İstanbul'da saat 23.20 sularında bir deprem daha meydana geldi. 23.20'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak açıklanırken şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğu bilinmekte. İstanbul'da fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri27 Eylül İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İstanbul son deprem şiddeti kaç? Kandilli, AFAD son deprem listesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri