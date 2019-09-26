İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.
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