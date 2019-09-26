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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 23:19

Valiliği'nden için sosyal medya ve Whatsapp uyarısı

Valiliği, için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden sosyal medya uyarısı!

Valiliği, için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

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