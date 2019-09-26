Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlarda korkuya yol açan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem uzmanları beklenen büyük İstanbul depremine dair açıklamalar yaparken özellikle "fay hattı" terimini sıkça kullanıyor. Uzmanların açıklamalarını dinleyen vatandaşlar ise "Fay hattı nedir?" ve "Fay hattı nasıl kırılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul fay hattına ilişkin bilgiler...

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere fay adı veriliyor.

Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verilen zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.

Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğu bilinmekte. İstanbul'da fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor.

İSTANBUL DEPREM HARİTASI

İstanbul deprem haritası e-devlet üzerinden TC. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile öğrenebileceksiniz.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sayfasına girildiğinde evinizin neresinden fay hattının geçtiğini görebilirsiniz.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? TIKLA ÖĞREN

Bu sorunun cevabını öğrenmek için, http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafında Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay geçtiğini görebileceksiniz.