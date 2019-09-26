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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 14:43

sallandı! İstanbul son dakika haberleri!

sallandı! İstanbul son dakika haberleri! . açıklarında 10.32'de 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. İstanbul'da bugün meydana gelen bir deprem daha vatandaşları korkuttu. İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. AFAD depremin büyüklüğünü henüz açıklamadı. İstanbul'da saat 14.06'da meydana gelen depremin 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

İstanbul sallandı! İstanbul Bursa son dakika deprem haberleri!

İstanbul sallandı! İstanbul son dakika deprem haberleri! İstanbul Kandilli AFAD en son depremler listesi. Marmara'da peş peşe depremler oldu. Bugün İstanbul Silivri açıklarında 10.32'de 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.İstanbul'da daha sonra ise vatandaşlar tarafından deprem sarsıntısı hissedildi.

Kandilli ve Afad'ın depremin büyüklüğüne ve merkezine ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Silivri açıkları olarak duyurdu. Depremin şiddeti ise 5.7 olarak açıklandı.

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