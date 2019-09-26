İstanbul sallandı! İstanbul son dakika deprem haberleri! İstanbul Kandilli AFAD en son depremler listesi. Marmara'da peş peşe depremler oldu. Bugün İstanbul Silivri açıklarında 10.32'de 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.İstanbul'da daha sonra ise vatandaşlar tarafından deprem sarsıntısı hissedildi.

Kandilli ve Afad'ın depremin büyüklüğüne ve merkezine ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Silivri açıkları olarak duyurdu. Depremin şiddeti ise 5.7 olarak açıklandı.