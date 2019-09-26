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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 23:28

ve 'den depreme ilişkin kritik ve uyarısı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (), 'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu. "Özellikle gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi. İstanbul Valiliği de sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyard. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

Depreme ilişkin sosyal medya ve WhatsApp uyarısı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (), 'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.

UMED'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve sosyal medya kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi.

"TEYİTSİZ BİLGİLER PAYLAŞMAYIN"
Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır."

AFAD DA UYARDI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depreme ilişkin sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesini istedi.

WHATSAPP GRUPLARINA DİKKAT
AFAD'ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: YASAL İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR
İstanbul Valiliği de sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

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