İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bugün 5.8 şiddetindeki deprem nedeniyle büyük panik yaşadı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan deprem çevre illerden de hissedildi. Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Şimdi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da yeni deprem olur mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, artçı depremler devam edecek mi? İşte deprem uzmanının açıklamaları...

DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

"Deprem gerçeğini bugün bir kez daha hatırladık. 5.8 büyüklüğündeki deprem enerji olarak yeri kırabilecek bir enerjiye sahip. Elbette bundan sonra büyük deprem olabilir mi? Teorik olarak olur.

Ama öyle görünüyor ki 5,8 büyüklüğündeki bu deprem bağımsız bir deprem. İki gün önceki 4,6 büyüklüğündeki deprem de bağımsız bir deprem. Bu da bir süre birkaç hafta devam edecek. Bunlar 4 büyüklüğünde olabilir 5 büyüklüğünde olabilir. Bu anlarda paniklememek gerekiyor. Bu işlerden en fazla paniklediğimiz zaman zarar görebiliyoruz.

Ailesel sorumluluklarımız var ve bu yüzden dikkatli olmalı fazla panik yapmamalıyız. Kaygı ve korkular elbette olacaktır ama bu depremler yaşanacak."

DEPREMİN ARDINDAN SOSYAL MEDYA UYARISI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (UMED), İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.

UMED'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve sosyal medya kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi.

Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır."

TÜRK TELEKOM'DAN ŞEBEKE AÇIKLAMASI

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.