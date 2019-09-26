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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 14:24

: 'de sonrası telefon hatları kesildi

haberine göre 'da yaşanan sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor.

İstanbul'de deprem sonrası telefon hatları kesildi

in ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor.
Telefon hatlarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor.

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