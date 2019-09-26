Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor.
Telefon hatlarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor.
Son dakika: İstanbul'de deprem sonrası telefon hatları kesildi
Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşanan deprem sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor.
Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor.
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