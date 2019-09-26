Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor.

Telefon hatlarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor.