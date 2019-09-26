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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 22:21

Hakkari'den acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Derecik bölgesinde /’li teröristlerle çıkan da yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hakkari'den acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

yapılan yazılı açıklamada, Derecik bölgesinde /'li teröristlerle dün çıkan da yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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