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  • 23.09.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 13:07

Teslim olan teröristler yine aynı adresi işaret etti: " binasından alındık"

Diyarbakır'da çocukları 'lı teröristler tarafından kaçırılan acılı ailelerin binası önündeki bekleyişlerinde haklı olduklarını, teslim olan teröristlerin ifadeleri gösterdi. 2015'te örgüte katıldığını söyleyen terörist M.K. HDP binasında karşılaştığı kişinin kendisini PKK'ya götürdüğünü söyledi.

Teslim olan teröristler yine aynı adresi işaret etti: HDP binasından alındık

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, terör örgütü PKK'ya katıldıktan sonra yaralanarak ailesine geri dönen ve güvenlik güçlerine teslim olan M.K, ifadesinde, terör örgütü PKK'ya nasıl götürüldüğünü ve dağda yaşadıklarını aktardı.

HDP İL BİNASINDAN...
Terörist M.K, ifadesinde, 2015'te HDP'nin Muş'ta yapılan mitinglerine katıldığını, burada tanıştığı bir kişiyle daha sonra HDP il binasında karşılaştığını belirterek, tanıştığı kişinin kendisini etkileyerek Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Şenyayla bölgesine götürdüğünü söyledi.

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