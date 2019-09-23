Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor: Yüreğimiz yanıyor Çocukları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi dün de devam etti. 44 ailenin sürdürdüğü kararlı nöbet, 20'nci gününe girdi.

Çocukları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi dün de devam etti. 44 ailenin sürdürdüğü kararlı nöbet, 20'nci gününe girdi. Konya Yunak'tan gelen ve kızına boş mezar yaptıran anne Yıldız Ballı, "Tehditlerine boyun eğmeyeceğim. Herkes gitse bile ben kalacağım. Ben inanmıyorum, yavrum geri gelecek. Yüreğimiz yanıyor. Bizlere destek verin" dedi. Annelerden Saliha Ezider ise eylemlerine sessiz kalan CHP'ye tepki gösterdi. Önceki gün anne Remzi Akkoyun'u tehdit eden ve gözaltına alınan M.N.G.'nin birçok terör suçundan kaydı olduğu belirlendi.





ÖZGÜR CEBE